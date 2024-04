FOOKUS ⟩ Punamonumentide eelnõu toppab Reformierakonna ministrite taga

Narva tanki teisaldamisega kaasnenud kohalike vastuseis tuletas meelde vana tõde, et sõjamonumentide materiaalne vorm on ainult üks mõõde, monumendid on vahend poliitiliste rituaalide elujõu hoidmiseks. Eesti-vaenulike sõjarituaalide lammutamiseks tuleb avalik ruum demilitariseerida.

Foto: Eero Vabamägi