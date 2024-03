Martin Ehala ⟩ Riigikogu töökultuuri mürgitas umbusk valimiste aususse

Koroonaepideemia tingimustes lõdvendasid 37 USA osariiki reegleid posti teel hääletamise kohta, et vältida inimeste kogunemist ja nakkuse levikut. See võimaldas Donald Trumpil ja tema poolehoidjail väita, et USA 2020. aasta presidendivalimised «olid varastatud», täpsemalt, et demokraatide kandidaadi Joe Bideni poolt anti posti teel hääletamise võimalust kasutades hulgaliselt fiktiivseid hääli.