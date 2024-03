Peeter Koppel ⟩ Punkarite ja hevikate sõja käigus kulda ei vajata

Aasta oli ilmselt 1987, kui mu erakordselt elevil sõber üritas mulle kirjeldada filmi, mida tal oli oma vanema venna sõbra juures õnnestunud näha. Filmi nime ta ei mäletanud, kuid kirjeldas seda kui «punkarite ja hevikate sõda». Arvestades, et hevi oli tol ajal eriti kuum teema, olin ma erakordselt häiritud, et tema oli näinud midagi ägedat ja mina mitte – mis siis, et ninahäälse venekeelse tõlkega ning sellise pildikvaliteediga, mille stoppkaader meenutaks pigem akvarelli kui fotot.