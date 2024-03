Erik Aru ⟩ Sõjad teevad ka kulla kallimaks

Kulla hind, mis mullu novembris kerkis jälle üle 2000 dollari Troy untsi kohta ja kõikus selles kandis mitu kuud, olles peamiselt veidi kallim, kuid mõnikord ka odavam, võttis märtsi alguses jõudsalt sammu ülespoole. Viimased kolm nädalat on see liikunud 2175 dollari kandis, kerkides möödunud nädalal korra ka üle 2200 dollari. Alates kuu algusest oli kulla hind eilseks tõusnud üle üheksa protsendi.

Nominaalselt võttes pole kulla hind kunagi nii kõrgel olnud ja see murrab juba tükk aega järjest rekordeid. Kui aga võtame arvesse ka hinnataseme muutumise ajas, siis on rekord veel päris kaugel. Tarbijahinnaindeksiga kohandatuna saavutas kulla hind senise tipptaseme hoopis 1980. aastal, kui Troy unts maksis 850 dollarit. Praeguses rahas oleks see peaaegu 3200 dollarit.