MEELIS OIDSALU ⟩ Välisminister kahjustas suunamudijate mainet

Europarlamendi valimiste valvurid pole jõudnud veel tööd alustadagi, kui Eesti 200 tõenäoline esinumber välisminister Margus Tsahkna haukas juba riigi kaukast 3000 eurot, et personaalne suunamudija India visiidile kaasa palgata.

Mudija Karl-Gustav Kurn ei teinud saladust, et temalt telliti muuhulgas Tsahkna persooni tutvustamist. Rahalises plaanis on tegemist riigile kahjulikuma tegevusega, kui oli justiitsminister Kalle Laaneti kümne päeva eest avalikustatud üüriskandaal, seda eeldusel, et justiitsminister kasupojalt üüritud korteri eest turuhinnast rohkem ei maksnud.