MARTIN EHALA ⟩ Ministri moraalikompass on paigast ära

Mõne päeva pärast on küüditamise 75. aastapäev. Märtsiküüditamine on talletatud veel isiklikes mälestustes ja perekonnapärimustes, see on ka hoiatav mälestus totalitarismi kuritegudest ning isiklikust vastutusest ajaloo keerdkäikudes. Nii puudutab see tähtpäev ühel või teisel viisil kõiki eesti peresid.