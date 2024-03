Peeter Koppel ⟩ Pill tulebki pika ilu peale

Kui demograafia osas täpsemaks minna, siis olulisim on see, et juurde tuleks just tööealist elanikkonda. Te vist saate juba aru, kuhu ma tüürin? Nimelt on arenenud maailmas (ja eriti meil siin) sellega halvasti. Seega jääb kogu lootus tootlikkuse kasvule? Jah, kuid ka sellega on halvasti.