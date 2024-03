Erik Aru ⟩ Ajalugu hoiatab uue inflatsioonilaine eest

Kui maailma suurimad keskpangad hakkasid inflatsiooni talitsemiseks intressimäärasid kergitama, siis iseloomustas rahaturgu ülemäärane optimism selle suhtes, et ega nad neid eriti palju tõsta. Kui intressimäärad ikkagi tõusid oodatust märksa kõrgemale, hakkasid analüütikud ootama, et küll need kohe-kohe alanevad.

Veel aastavahetusel uskusid suuremad optimistid, et selle aasta esimest Euroopa Keskpanga (EKP) intressikärbet näeme juba märtsis, teised kippusid ootama seda hiljemalt juunis. Enamasti ootasid nad juunis esimesi samme ka ameeriklaste Föderaalreservi poolt. Praeguseks on täiesti selge, et märtsis pole mõtet intressikärbet loota, kui just midagi väga ootamatut ei juhtu. Ka suvine intressimäära langetamine ei paista enam nii kindel, kui rahaturule veel hiljuti tundus.