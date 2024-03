LIINA LINDSTRÖM, LYDIA RISBERG ⟩ Sõnaraamat on oma aja ja koostajate nägu

Eestlased ise hakkasid oma keelt korraldama 19. sajandi teises pooles, nimelt pidas Eesti Kirjameeste Selts 1872. aastal esimese koosoleku, et hakata kujundama eesti kirjakeelt. See oli keeleliselt värvikirev aeg: korraga oli kasutusel kaks kirjakeelt (põhjaeesti ehk tallinna keel ja lõunaeesti ehk tartu keel) ning kaks kirjaviisi (uus ja vana), lisaks olid täies elujõus eesti murded. Niisiis valitses keeleline kirjusus, samas oli see suures osas kirjeldamata – esimesed eesti keele grammatikad ja sõnaraamatud juba ilmusid, ent teadmine eesti keelest oli vähene.