MARTIN EHALA ⟩ ÕS peab olema sama selge kui liikluseeskiri

Keelekorraldajad väidavad, et vabaneda tuleb autoriteedil põhinevast normimisest ja lähtuda keelekasutajate tegelikust keelepruugist. Nende nõudmine pole samas kübetki vähem autoritaarne. Toetudes «teaduslikele» teooriatele suruvad nad peale põhimõtet, et norm on, nagu elu käib.

Selle vaate absurdsust on kerge näidata. Meil on liikluseeskiri, aga inimesed lähevad punase tule ajal üle tee, nad lähevad üle tee ka selleks mitte ettenähtud kohtades ja ületavad autoga kiirust. On inimesi, kes ei kinnita autos turvavööd ega kanna jalgrattaga sõites kiivrit. Rääkimata sellest, et ikka istuvad inimesed rooli, kui on eelnevalt alkoholi pruukinud.