Paul Keres ⟩ Exceli-fašism tuleb peatada

Facebook tuletab aeg-ajalt meelde vanu mõtteid. Paljude puhul tekib selline äratundmine, et ehkki postitamisest on möödunud juba päris palju aastaid, ei ole toonase lühikese arvamusavalduse objektis mitte midagi muutunud, ja mõne puhul tekib kahetsus, et asjad on isegi hullemad kui enne, kirjutab vandeadvokaat Paul Keres.