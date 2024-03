Kui Emmanuel Macron 26. veebruaril Pariisis pressikonverentsil teatas, et lääne vägede Ukrainasse viimise küsimuses ei tohiks midagi välistada, leidus esialgu vaid kaks riiki, kes end Prantsuse populistist riigipea sõnadest distantseerimata jätsid – need olid Eesti ja Leedu. Peaminister Kaja Kallas kordas Politico podcast’i «Power Play» 29. veebruaril eetrisse läinud saates Macroni öeldut, kinnitades, et Ukraina osas midagi ei välistata ning et kõik valikud on laual. Sama tegi oma kommentaarides Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.