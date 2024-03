OLIVER KASK ⟩ Märt Põder tõestas, et e-hääletusega ei saa manipuleerida

E-hääletamise üheks läbivaks põhimõtteks on, et sellele kehtivad samad põhimõtted ja seadused mis paberhääletamisele: hääletamine on ühetaoline ja salajane; ainult hääleõiguslikud inimesed saavad hääletada; iga hääletaja kohta läheb arvesse üks hääl; tagatud on häälte salajasus ja häälte lugemise kontrollitavus.

E-hääletamise süsteemi lähtekood ja tehniline dokumentatsioon on kättesaadav kõigile huvilistele ning kõik toimingud, mis tagavad e-hääletamise ja hääletamistulemuse korrektsuse, on kõigile vaadeldavad. Vaatlemisõigust kasutatakse aktiivselt, kuid tuleb silmas pidada, et see õigus ei ole piiramatu: vaatlejatega ei saa jagada infot valija isikuandmete kohta, samuti seda, mis oli tema hääletamissedeli sisu. Nende lünkade täitmiseks on süsteemi sisse ehitatud kontrollimehhanismid, mis tagavad, et sisend (antud hääled) ja väljund (tulemus) on omavahel kooskõlas ning hääli ei ole lisatud ega eemaldatud.