Peeter Koppel ⟩ Progressiivne tulumaks võib anda regressiivse tulemi

Mulle ei meeldi astmeline tulumaks. Selle lause peale eeldatakse kohe, et ma olen halb inimene ja tahan, et vaesed püsiks vaesed, ja «üleüldse». Või eeldatakse, et vaatamata sellele, et ma kangesti tahaks kohutavas koguses avalikke teenuseid tarbida, siis maksta – oi, maksta – ma nende eest ei taha!

Asi on tegelikult lihtsam. ​Veerand sajandit majandusega tegelenuna tekib mul lihtsalt seda sõnapaari kuuldes peas hulk seoseid, mis panevad mind sügavalt kahtlema selles, kas progresseeruva maksustamise joonealune tulem ühiskonna jaoks tervikuna on ikka plussmärgiga? Majandusloogika kipuks sellele justkui vastu väitma. Ma läheks suisa nii kaugele, et need, kes kunagi otsustasid, et meil sellist koledat konstruktsiooni vaja ei ole, võisid lähtuda sarnastest mõtetest. Oot, mis moodi? Aga õiglus, võrdsus ja kõik need head asjad, mida just progresseeruv maksustamine meile tooma peaksid?