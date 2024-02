Möödunud laupäeval tähistasime pidulikult vabariigi sünnipäeva ja kuulasime presidendi kõnet. Hea kõne oli . Muu hulgas ütles president, et majanduse esiküsimusena näeb ta vajadust üles leida optimism, et pessimistidel võib küll õigus olla, aga nad ei vii elu edasi.

Eks see ole tõsi. Pessimismi ja optimismi vahekorda aitab optimeerida olukorra parem mõistmine, sest iseenesest võib nii pessimism kui ka optimism olla ohtlikult rumal. Elu laiemas tähenduses on fundamentaalselt optimistlik ja entusiastlik, aga ometi on ka norutamisel kohastumuslik algupära.