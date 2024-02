Fookus ⟩ Uus börsitipp tekitab küsimusi, millal mull lõhkeb

Nagu paljuski börsil toimuvas viimastel kuudel, kujunes seegi kord põhitegijaks tehisintellekt. Tehisintellekt ise ei tee aktsiaturul endiselt suurt midagi – kui teeks, annaks see ehk põhjust optimistlikum olla. Hoopis tehisintellektiga mingil, mõnigi kord veidi hägusel moel seotud ettevõtete, iseäranis Nvidia aktsiad on need, mis börsil suurt ilma teevad. Need ajavad juba tükk aega ka kogu turgu ülespoole.

Kui aktsiaturg tõuseb suuresti ühe sektori najal – või veel enam, mõne üksiku ettevõtte najal –, siis terve mõistus ütleb selle koha peal, et võimalusi on kaks. Äkki on tõepoolest sündinud maailmamuutev uuendus, mis teeb võimalikuks asju, mis varem polnud kujuteldavad? Või on tegemist petliku mulliga, mis peagi lihtsalt lõhkeb? Seejuures tasub vastamisel meeles pidada, et esimese juurde käib tavaliselt ka mull, mis peagi lõhkeb. Korralikku pauku tasub seega karta igal juhul, esimesel puhul lihtsalt järgneb sellele aastaid hiljem tõenäoliselt püsiv tõus.