BEN HODGES ⟩ Eesti kaitsekulu protsent Venemaad ei heiduta

Äsja lõppenud Müncheni julgeolekukonverentsil oldi asjatult sünged. Kusjuures süngemad olid valdavalt Lääne-Euroopa esindajad. Eestlased, lätlased, leedulased, poolakad ja soomlased ei olnud toimuvast nii segaduses. Ilmselgelt on meie Ukraina sõprade jaoks hetkel olukord raske, kuid leian, et praegune narratiiv on liiga kaotusmeelne.

See sõda on kestnud kümme aastat, pärast kümmet aastat kontrollib Venemaa vaid 18 protsenti Ukraina territooriumist. Vene õhuvägi on armetu. Pool Musta mere laevastikust on vee all. Teine pool sellest üritab Sevastopolist tagasi Novorossiiskisse kolida. Ja Ukrainal pole isegi mereväge! Vähemalt pool miljonit hukkunud ja haavatud Vene sõdurit. Venemaa ei suuda seda lõputult jätkata.