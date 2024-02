JAANUS TERASMAA ⟩ Hiilival plastiajastul on mürgised kombitsad

Plastist on saanud kõige levinum materjal ookeanide pinnakihis. Ometi on maailmameres vaid murdosake plastijäätmetest ning inimesed on selle mürgisust ja füsioloogilist mõju alles avastamas, hoiatab Tallinna Ülikooli ökohüdroloogia professor Jaanus Terasmaa.