Kui lugeda välisluureameti seni ilmunud üheksat aastaraamatuid ajalises järjestuses, siis on selgelt eristatavad kaks perioodi. Kuni 2021. aastani räägiti Vene-NATO sõjalisest konfliktist lahtise tekstiga, hiljem on hinnangud märgatavalt leebunud. Kas selle taga on luure enesetsensuur või ongi Venemaa sõjaline oht taandunud, küsib toimetaja Meelis Oidsalu.