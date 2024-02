MEELIS OIDSALU ⟩ Eelhoiatus Vene väereformi eest on õigeaegne

Viimases Kuku raadio saates «Keskpäevatund» avaldati lootust, et kuna välisluure ei saa avalikus raportis väga midagi välja öelda, siis «ilmselt on olemas teine ja kolmas raamat, millest meie ei tea midagi, ja tänu nendele raamatutele püsib ka Eesti nii-öelda iseseisvus ja meie riiklik olemine». Pole olemas ühtki salajast vastase tegevust veatult ettenägevat luureraamatut, mis kuidagi Eesti iseseisvust garanteeriks.

Välisluure roll Eesti riiklikus julgeolekus on olnud aastaid süsteemselt üle hinnatud ning sellel on oma loogiline põhjus. NATO ja Eesti tegelik kaitsehoiak on olnud varem pehmelt väljendudes kesine, sõjaliste jõudude ebavõrdsus piirkonnas on toonud kaasa hirmu, ja hirmuõhkkonnas muutuvad tulevikuennustajad olulisemaks, kui peaks.