GRETE ARRO ⟩ Milline kool on kuluefektiivne?

Haridussüsteem on oma ülesande hästi täitnud siis, kui see võimaldab parimal moel teostada laste arengupotentsiaali. Arvatavasti kõige olulisem tegur õpilaste arengu toetamisel on psüühika arengut ja õppimist põhjalikult tundvad õpetajad ning arengu seaduspäradel põhinev õpiprotsess.

Ehk siis – kõige olulisem on, et meil on kool, kuhu lapsed tahavad minna ja kus nad edenevad. Kus neil ei teki esimese paari koolinädala jooksul stressist tingitud kehalisi vaevusi ja nad ei paki õhtuti asju, et kooli tõttu Eestist minema kolida. Kui mõnel koolil, nagu näiteks Metsküla koolil, on õnnestunud luua keskkond, kus lapsed õhinaga õpivad, on see Eesti kooli suurim edulugu, millest tuleks teistel õppida.