MARTIN EHALA ⟩ Riik sunnib maalapse teoorjusse

Õpilase sooritusest umbes 80 protsenti sõltub tema võimetest ja taustast ning vaid 20 protsenti koolist. Mõned aastad tagasi tehtud koolide lisandväärtuse analüüs näitas, et Eesti koolid on üsna ühtlase tasemega ning piirkondlikke ja suurusest tingitud erisusi ei ole.

Virtsu kooli sulgemist põhjendati sellega, et kvalifikatsiooniga õpetajaid on vaid 79 protsenti. Aga ka see ei näita midagi, sest Tallinna reaalkoolis on kvalifikatsiooniga õpetajaid 72 ja Gustav Adolfi gümnaasiumis vaid 55 protsenti. Seega tuleks olla vähemalt aus ja öelda, et koolide sulgemise ainus põhjus on soov raha kokku hoida.