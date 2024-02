GARRI RAAGMAA ⟩ Maad ei tohi inimtühjaks optimeerida

Hiljutisel kriisikoolitusel nõuti päästespetsidelt detailset juhendit, et mida teha kriisiolukorras. Iga kriis on aga ju isemoodi ja selle lahendused kohati erinevad. Näiteks pikk elektrikatkestus Lasnamäel, põlluasumis või metsakülas eeldab väga erinevaid tegevusi.

Võib arvata, et järjestikused suurkriisid on tekitanud peataoleku. Kasvab nõudlus suuniste ja suure juhi järele, kes korra majja lööks. See on ohtlik.