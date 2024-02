Fookus ⟩ USA majandus jalutab endiselt Euroopal eest ära

Arenenud riikide hulgas näitas eeskuju taas USA. Ühendriikide mullune majanduskasv ulatus 2,5 protsendini ning ka tänavu saab see ilmselt olema rikaste suurriikide seas kindlal esikohal. Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) prognoosi järgi suureneb USA sisemajanduse kogutoodang (SKT) sel aastal 2,1 protsenti.

Oma hinnanguid on märksa positiivsemaks muutnud ka teised ennustajad, kellest nii mõnigi ootas selle aasta alguseks Ühendriikides vähemalt mõningast surutist. Bank of America eeldab nüüd oma põhistsenaariumis 1,2-protsendilist majanduskasvu, kaks korda suuremat kui varem. Tükk aega Ühendriikide majanduslangust mananud Deutsche Banki analüütikud andsid samuti alla ja teatasid möödunud nädalal, et USA majanduskasv ulatub nende arvutuste järgi tänavu 1,9 protsendini – panga eelnev prognoos nägi ette vaid 0,3-protsendilist SKT tõusu.