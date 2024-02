FOOKUS ⟩ Zelenskõi jääb kindralite vallandajana Obamale tublisti alla

Vene-Ukraina sõda ja lääne toetus Ukrainale on juba mõni kuu olnud mõningase kangestumise faasis. Lääne avalikkuse jaoks algas Ukraina-sisene sõjaline kangestus Ukraina kaitseväe juhataja kindral Valeri Zalužnõi 1. novembril The Economistis avaldatud ootamatult kriitilise esseega. Kokkuvõtvalt kirjutas kindral, et on kaotanud usu president Volodõmõr Zelenskõi sõjalisse nägemusse. 50-aastase Zalužnõi väljavahetamine oli sellisele soolole iseenesest loomulik jätkukäik, mis tema populaarsuse tõttu viibis.