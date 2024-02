MEELIS OIDSALU ⟩ Andres Parmase saamisel ringkonnakohtu esimeheks tuleks täpsustada tegevuspiiranguid

Riigiprokurör Andres Parmas soovib saada Eesti suurima ja mõjukaima kohtu – Tallinna ringkonnakohtu esimeheks. Advokaadid-prokurörid on ennegi kohtunikuks saanud, kuid kandidaat Parmase ja ringkonnakohtu arusaamad tema võimalikest tulevastest tegevuspiirangutest on mõnevõrra erinevad. Toimetaja Meelis Oidsalu leiab, et neid erinevusi tuleb võimalikul värbamisel arvestada.