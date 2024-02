HOLLANDI UURING ⟩ Vananevat ühiskonda sisserännuga turgutada pole võimalik

Hollandis elas 2019. aasta seisuga 17 miljonit inimest, kellest 13 protsenti on sisserännanud ja 11 protsenti nende lapsed (teise põlve sisserännanud). Hollandi rahvastik kasvab sisserännu mõjul, praeguseks on rahvaarv tõusnud 18 miljonini. Analüüs näitas, et sisserände netokulu riigieelarvele on märkimisväärne: aastatel 1995–2019 riiki saabunud immigrantide netokulu riigieelarvele on olnud 400 miljardit eurot. Võrdluseks – Hollandi 2023. aasta riigieelarve kogutulud olid 386,5 miljardit.