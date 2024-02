FOOKUS ⟩ Sugudevaheline võrdsus eeldab erinevuste märkamist

Pärast Charles Darwini raamatu «Inimese põlvnemine» ilmumist 1871. aastal levis autori kujutamine ahvi kehaga. Iroonilisel kombel sobib see 150 aastat tagasi satiiriajakirjas The Hornet trükitud karikatuur näitlikustama neokreatsionismi, mis seisneb Frans de Waali sõnul selles, et «see tunnistab evolutsiooni, ent ainult poolenisti. Selle keskne tõekspidamine on, et põlvneme ahvidest küll keha, aga mitte mõistuse poolest. Otsesõnu välja ütlemata eeldab see, et evolutsioon seiskus inimpea juures.»

Foto: Wikimedia Commons