Superministeeriumi hoone sõna otseses mõttes halvast sisekliimast on hoone valmimisest saati juttu olnud. Eesti keskvalitsuse elu hästi tundvate ekspertide sõnul on Michali-Kasemetsa tandem hapnikuvaesest töökeskkonnast hoolimata hetkel üks paremini toimivaid lahingupaare, mis näib praeguses koosseisus ministeeriumide võrdluses olevat kõige rohkem tasakaalus. «Minister on määranud poliitilised valikud ning kantsler tagab rakendamise,» räägib üks asjatundja.