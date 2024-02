Voldemar Tomusk ⟩ Sotsiaalteadlased teel parema maailma poole

Ebaõigluse kiretut teaduslikku analüüsimist peetakse tihti taunitavaks. Prantsuse filosoof Jacques Rancière arvustas kunagi oma raamatus «Filosoof ja tema vaesed» sotsioloog Pierre Bourdieud viimase vähese soovi pärast maailma tegelikult parandada[1]. Paljud sotsiaal- ja humanitaarteadlasi on läbi aegade tundnud moraalsest kohustust järgida Karl Marxi kuulsat, väärikamas eas lugejale ehk koolipõlvestki tuttavat üheteistkümnendat teesi Ludwig Feuerbachi kohta: «Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt aber darauf an, sie zu verändern» («Filosoofid on maailma ainult mitmeti seletanud, kuid asi seisab selles, et seda muuta»).[2]