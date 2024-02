FOOKUS ⟩ USA professor: lääne probleem on individualism

Iisraeli-Hamasi sõda on pinnale toonud ootamatuid allhoovusi – suur osa vasakliberaalselt meelestatud üliõpilasi on nii häälekalt asunud toetama palestiinlasi, et kalduvad antisemitismi. Ülikoolide sponsorid on seepeale ähvardanud rahastamise lõpetada.

Pole saladus, et vasakliberaalse woke-kultuuri kants on USA tippülikoolides. Ameerika evolutsioonipsühholoog Kevin MacDonald (80) on kirjutanud monograafia «Kriitikakultuur» («​The Culture of Critique», 1998), mis toob esile juudi haritlaste ja aktivistide rolli vasakliberalismi esiletõusus Ühendriikides ning esitab teesi, et selle eesmärk oli killustada ameerika rahvusidentiteeti juudi etnilistes huvides.