Eesti kinnisvaraturg on tänaseks ca 30-aastane ehk valmis astuma täiskasvanu ajastusse. See on vanus, kus fundamentaalsed asjad tunduvad piisavalt paika loksunud ja selged, et oma peaga otsustada. Viimased kolm kümnendit on andnud meile piisavalt õppematerjali, kuidas edukalt, ja eelkõige, kuidas ebaedukalt kinnisvarasse investeerida. Me tahame uskuda, et ajalugu õpetab, kuid samas kipume seda kordama. Arusaadav, kuivõrd uus investoripõlvkond teab ja tahab ju ikka teha paremini, kavalamalt ja julgemalt kui eelmine. Probleemiks kujuneb taas ja taas fundamentaalse majandusloogika sein.