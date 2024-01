Peeter Koppel ⟩ Kinnisvarafestivali 8 kasulikku õppetundi

(Peaaegu) tasuta raha ajastul kasvasid elukondliku kinnisvara hinnad nii meil kui ka mujal ohjeldamatult, pidurdamatult ja kohati suisa vallatult. Ärikinnisvaraga oli enam-vähem sama lugu. Eufooria puhul on igati inimlik sellise trendi ekstrapoleerimine igavikku ja seega ka investeerimise ja kinnisvarasse tehtavate paigutuste vahele võrdusmärgi tõmbamine.

Ühe kinnisvarakriisi üle elanutele tundus see kõik kuidagi tuttav, kuid neid eriti kuulata ei tahetud. Olevat nad ju «lihtsalt kadedad». Ometi selgus ühel hetkel, et ikkagi oli nii, nagu hoiatati – kinnisvarahinnad on funktsioon raha kättesaadavusest ja inimeste, ütleme ausalt, hullumeelsusest, mida viisakamalt nimetatakse vist tarbijausalduseks.