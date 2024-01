Eestis vallandus hiljuti põhjendamatult tugev reaktsioon Kaja Kallase 15. jaanuaril Ühendkuningriigi mainekale väljaandele The Times antud intervjuule, kus peaminister ennustas, et kui Venemaa võidab sõja Ukrainas, võib Moskva olla juba mõne aasta pärast valmis NATOt sõjaliselt ohustama.

Sisuliselt põhjendamatuks võib reaktsiooni pidada sellepärast, et peaminister ei öelnud välja midagi uut, vaid resümeeris välisluureameti mullu veebruaris avaldatud aastaraamatus toodud ohuhinnangut, rääkis seega juba üsna ammu Eestis ametlikult avaldatud juttu. Ka ei kasutanud Kallas kindlat kõneviisi: vestluse kontekst annab üheselt mõista, et valitsusjuht soovis juhtida Lääne tähelepanu asjaolule, et NATO jaoks on kõige mõistlikum alistada Venemaa Ukrainas, mitte oma territooriumil.