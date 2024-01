MEELIS OIDSALU ⟩ Ühendkuningriigi armee kärped mõjutavad ka Eesti kaitset

Ühendkuningriik on olnud viimastel aastatel üks ustavamaid Ukraina ja NATO liitlasi. Kokku on nad alates 2022. aasta algusest andnud või lubanud Ukrainale abi 12 miljardi naelsterlingi eest, veidi üle poole selle sellest (7,1 miljardit) on olnud sõjaline abi. Alanud NATO suurõppusel Steadfast Defender 2024 osaleb kogunisti 20 000 Ühendkuningriigi armee võitlejat, see on üle viiendiku õppuse kogusuurusest (90 000 võitlejat).