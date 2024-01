Ei saa salata et siin on tegemist samalaadse vaidlusega nagu see, mis järgnes Venemaa propagandakanalite Sputnik jt sulgemisele Eestis. Mõned ERR ajakirjanikud heitsid ette, et see on sõnavabaduse piiramine, ja neil on põhimõtteliselt õigus. Nagu on õigus ka avaliku kirja kirjutanud kolmel vaimulikul, et riik sekkub siin MPEÕK siseasjadesse.