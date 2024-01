Õpetajate palgatõus on nüüd seatud sõltuvusse haridusreformist. See kõlab kurjakuulutavalt, sest sügavalt juurdunud ettekujutuse tõttu saab see tähendada vaid koolivõrgu kokkutõmbamist.

Aga see mõtlemine on põhimõtteliselt vale. Kulutõhususe argumendiga on pidevalt kärbitud avalike teenuste kättesaadavust (haridus, pääste, sisejulgeolek, side), samas kui riigi bürokraatlik struktuur ministeeriumite ja ametite näol on üha kasvanud. Eesti häda ei ole mitte hajaasustus, vaid üleadministreerimine ja bürokraatia.