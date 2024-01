GARRI RAAGMAA ⟩ Balti raudtee on vajalikum kui eales varem

Kuigi Rail Baltic on minetanud oma väärtuse Vene transiiditeena ega tasu end majanduslikult ära, on sellel suur sõjanduslik tähtsus. Samuti edendaks see Pärnus ettevõtlust, leiab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor​ Garri Raagmaa.