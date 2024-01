Peeter Koppel ⟩ Ärge palun sattuge jälle paanikasse!

Võib-olla kumises neil peas meediast läbi jooksnud tsitaat Nobeli preemia laureaadilt, kes oli teatanud, et juhul kui see n-ö värvikam kandidaat võidab, siis ei taastu (aktsia)turud enam «mitte kunagi». Nobelist on nobelist ja ega tavaline inimene ei pea teadma, et see konkreetne teadlane on aegade jooksul kujunenud oma julgete, kuid ekslike hinnangute kontekstis legendaarseks – alates interneti mõju alahindamisest kuni ühe üpriski eduka väikeriigi majanduse kohta kummaliste arvamuste esitamiseni välja. Viimane ajas muide õigustatult pahaseks isegi selle väikeriigi kikilipsuga presidendi. Nii pahaseks, et sellest tehti isegi ooper. Vist.