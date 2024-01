Me ei tea, kes on järgmine kaitseväe juhataja, küll aga teame, et koalitsioonierakondadel on eelarvesegadustest tulenev huvi leida sellesse ametisse inimene, kes ei nõuaks avalikult kaitsekulu kasvu üle kolmeprotsendilise miinimumi. Kuulekusest eelarveküsimustes võib saada kaitseväe juhataja valikul kriitiline faktor, leiab toimetaja Meelis Oidsalu.