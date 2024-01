MEELIS OIDSALU ⟩ Heremi avameelsust tuleks eelistada kulissidetagusele mustale PRile

Eesti riiklikes huvides on, et meie järgmiselt kaitseväe juhatajalt ei oodataks vaikimist, kui on vaja sõjalise kaitse tegelikku olukorda selgitada. Kindral Martin Heremi kohati familiaarset avameelsust ühismeediaväitlustes tuleks eelistada ametnikkonnas normiks saanud varjatud eneseõigustamisele ja mustamisele, leiab toimetaja Meelis Oidsalu.