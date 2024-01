Tervishoiuteenus on omamoodi nähtus selle poolest, et nõudlus selle järele on sisuliselt lõpmatu. Ressurss aga on teatavasti piiratud. Seega tuleb lõpmatu nõudluse ja piiratud ressursi vahel leida mingi tasakaal. Nii saab öelda, kui proovida öelda ilusti.