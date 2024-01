Ameerika Ühendriikides on see poliitika läinud nii äärmuslikuks, et ülikoolides on loodud omaette nn DEI-osakonnad, mille nimetus on sama fraasi ingliskeelne lühend (Diversity! Equity! Inclusion!). Näiteks Michigani ülikoolis on DEI-töö peal 247 inimest aastaeelarvega 30 miljonit dollarit, samas ülikooli kogu­eelarve on 260 miljonit.