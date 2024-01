Kas teadsite, et veel 2006. aastal võis Rootsis vangi panna igaühe, kes kavandas uue tuumareaktori ehitamist? Kuigi võib tunduda, et tegu on huumorinurga uudisega, siis selline seadus Rootsis tõesti kehtis. Palju õpetlikku ja hoiatavat on Rootsi tuumaenergia arendamisest kõrva taha panna meilgi, kirjutab advokaadibüroo TRINITI transpordi ja taristu töögrupi liige, tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu kaasautor, vandeadvokaat Ain Kalme.