MEELIS OIDSALU ⟩ Kaitseliitlased, kaasake omavalitsusi julgemalt õppustesse!

Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem on Kaitseliidule andnud korralduse, et nad peavad kohalikke omavalitsusi toetama või väljendama ise kohalikule omavalitsusele abivajadusi. Kui esimese ülesandega ollakse üldjoontes hakkama saadud, siis veidi keerulisem on küsimus maakaitse toetamisega kohalike elanike ja omavalitsuse poolt.

2023. aastal kõikjal üle Eesti toimunud Ussisõnade õppus tõi Eesti asulate tänavatele uued vastmoodustatud asumikaitseüksused, mis on mõeldud toimima nii, et kohalik elanikkond ja omavalitsus moodustavad üksust toetava tagala. Just selliste tagalate tekitamist ootas kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Ühtegilt ja Kaitseliidult. Militaarveebi on kindral Herem selles küsimuses Kaitseliidule mullu ka ühe looritatud etteheite postitanud.