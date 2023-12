MEELIS OIDSALU ⟩ Ukraina välistoetuse langus ei pruugi olla nii ajutine, kui meile mõelda meeldiks

Eesti oli 2023. aastal endiselt rahvusvaheliselt nähtav ja initsiatiivikas ning on oma kaitse arendamisel ära teinud pool rehkendust, mida on märksa rohkem kui Lätil, Leedul või mõnel teisel NATO liitlastel on ette näidata. Meie poliitikaelu on aga kriisis, mille lahendamiseks pole peaminister Kaja Kallasel vajalikke soodumusi, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.