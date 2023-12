MARTIN EHALA ⟩ Jõulud lähevad üha veidramaks

Ja suuresti on «Valged jõulud» selles ka ise süüdi. Tegu on esimese ilmaliku jõululauluga, mis pälvis ülemaailmse tuntuse, ja siiani maailma enim müüdud singliga üldse – 50 miljonit plaati. «Valged jõulud» seadis jõulutunde keskmesse kodu, inimsuhted ja nostalgia möödunud aegade järele. See on hoopis midagi muud kui lunastus, millest jutustavad kristlikud jõulud.