VALDUR MIKITA ⟩ Jõuluvanade looduslik mitmekesisus tuleb kaitse alla võtta

On hästi teada, et kuupäevad, mil inimesed otsustavad oma elu muuta, ei jaotu aasta lõikes ühtlaselt. Kolm kõige «otsustavamat» kuupäeva on aastavahetus, enda sünnipäev ja 1. september.

Just siis otsustavad inimesed end viimaks käsile võtta: nad loobuvad päevapealt k õ i g i s t halbadest harjumustest, lisaks hakkavad õnnetud end ka vabatahtlikult näljutama ja nõdrameelselt trenni vihtuma, kuigi niigi on juba valus. Muidugi kukub selline üritus kolinal kokku, kuid lohutav on teadmine, et peagi on saabumas uus maagiline kuupäev, kus kõik võib taas otsast alata.