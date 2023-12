Fookus ⟩ Uus aasta investorile rahulikku und praegu ei luba

Kui veel aasta algul leiti, et inflatsioon ning selle ohjeldamiseks ülimalt kiirelt tõusnud intressimäärad muudavad keskkonna keeruliseks, siis aastat kokku võttes paljudel kõige halvemini ei läinudki. Või ei läinud kõige halvemini vähemalt neil, kes mingilgi viisil said kaasa sõita «seitsme vapraga» ehk nende tehnoloogiaettevõtete aktsiatega, mis turuosaliste hinnangul on käimasoleva tehisintellekti-revolutsiooni esirinnas.