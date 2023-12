Peeter Koppel ⟩ Ilma küpsetamiseta tükeldada ei saa!

Vaadake, see on kõige tavalisem ressursside piiratuse paradoks. Ressursid nimelt on (alati!) piiratud. Vajadused või vähemalt soovid – kui vähegi mõelda, kipuvad olema aga piiramatud. Seega tuleb neid piiratud (!) ressursse mingil viisil jagada. Sellega valitsus laias plaanis tegelebki ja kuna ressursid on piiratud, jääb keegi alati ilma, keegi saab liiga vähe ning lisaks on võimalik tülli minna ka maailmavaateliselt, et kes, kuidas, millal ja mil viisil üldse midagi saama peaks – ning kes peaks sootuks ilma jääma.